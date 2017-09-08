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الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات ترامب حول مساعيه لتحقيق السلام

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مصراوي Masrawy

الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات حول مساعيه لتحقيق السلام

11:44 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات ترامب حول مساعيه لتحقيق السلام

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

رام الله- (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير دولة الكويت في واشنطن، بخصوص القضية الفلسطينية والجهود الأمريكية المبذولة لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي أكد فيه جدية تلك الجهود، واصراره على انجاحها، ووجود فرصة حقيقية لتحقيق السلام، وأن الولايات المتحدة ستواصل توظيفها لخبرتها الطويلة في هذا المجال لحل الصراع.

وأكدت الخارجية الفلسطينية مجددا في بيان صحفي اليوم، الجمعة، أن الجانب الفلسطيني سيواصل التعاون بكل إيجابية مع جهود الرئيس الامريكي ترامب لاستئناف المفاوضات، واستعداده الدائم لتقديم كل ما يلزم لإنجاحها.

واعتبرت أن ما أدلى به الرئيس ترامب يشكل رسالة قوية للجانب الآخر، الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول بأشكال شتى إفشال تلك الجهود، وفي مقدمتها عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من عمليات تهويد وأسرلة.

ودعت الوزارة في بيانها، الإدارة الامريكية، للإسراع في بلورة مواقفها وتوجهاتها وآليات استئناف المفاوضات من اجل انقاذ السلام وحل الدولتين.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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