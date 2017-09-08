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نائب وزير الخارجية يرأس وفد مصر فى اجتماع أفريقي رفيع المستوى حول ليبيا بالكونغو

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مصراوي Masrawy

نائب وزير الخارجية يرأس وفد فى اجتماع أفريقي رفيع المستوى حول ليبيا بالكونغو

11:43 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

نائب وزير الخارجية يرأس وفد مصر فى اجتماع أفريقي رفيع المستوى حول ليبيا بالكونغو

السفير حمدي سند

القاهرة- (أ ش أ):

يتوجه السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية فى وقت لاحق اليوم، الجمعة، إلى العاصمة الكونغولية برازافيل لرئاسة وفد مصر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، وذلك بمشاركة السفير محمد أبو بكر سفير جمهورية مصر العربية في طرابلس.

ويشهد الاجتماع، الذي يفتتحه الرئيس الكونغولي "ساسو نجيسو" غدا (السبت) مشاركة رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ورئيس المجلس الرئاسي الليبي "فايز السراج" ومبعوث الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى إلى ليبيا الرئ

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