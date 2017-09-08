وزارة العدل الأمريكية ترفض قرار محكمة الاستئناف بشأن حظر دخول اللاجئين
وزارة العدل الأمريكية ترفض قرار محكمة الاستئناف بشأن حظر دخول اللاجئين
11:41 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
وزارة العدل الأمريكية
واشنطن- (أ ش أ):
رفضت وزارة العدل الأمريكية قرار محكمة استئناف أمريكية برفض خطط الإدارة الأمريكية لحظر دخول اللاجئين ومواطني ست دول شملها قرار حظر السفر الذي أصدرته إدارة ترامب في مارس الماضي.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - إن الإدارة ستلجأ إلى المحكمة العليا مرة أخرى.
من جانبه، قال المدعي العام لولاية هاواي الأمريكية دوجلاس تشين إن القرار يحمي العائلات ويعطي فرصة أخرى للاجئين.
وكانت محكمة استئناف أمريكية قد رفضت خطط الإدارة الأمريكية لحظر دخول اللاجئين ومواطني ست دول شملها قرار حظر السفر الذي أصدرته إدارة ترامب في مارس الماضي.
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