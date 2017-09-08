​فعاليات اليوم.. "منيب باند" بالأوبرا و "هيه شكه" بمسرح الهناجر

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الجمعة، حيث تقيم دار الأوبرا حفلاً لفرقة منيب باند بالمسرح المكشوف الساعة 8مساءً، إضافة للعرض المسرحي "قواعد العشق الأربعون" بمسرح الجمهورية الساعة 8 مساءً، والذي يستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.

ويعرض صندوق التنمية الثقافية، فيلم "هيه شكة" للمخرج أمير سعيد الساعة 8 مساءً بقاعة السينما بمركز الهناجر، إضافة لعرض الأراجوز وخيال الظل الساعة 7.30مساءً ببيت السحيمي.

أما عروض البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "الهرم ده بتاعى" الساعة 10مساءً بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، مسرحية "حلم وكداب" بمسرح الغد بالبالون الساعة 9مساءً، مسرحية "الحفلة التنكرية" على مسرح السلام الساعة 9 مساءً، مسرحية "ليلة من ألف ليلة" على المسرح القومي بالعتبة الساعة 9.30 مساءً، مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" بمسرح الطليعة الساعة 7.30 مساءً، مسرحية "العسل عسل" على مسرح ميامي الساعة 9.30 مساءً، مسرحية "سنووايت" على مسرح متروبول بالعتبة الساعة 7.30 مساءً، مسرحية "صحصح لما ينجح" على مسرح العرائس بالعتبة الساعة 6.30 مساءً.