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محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

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مصراوي Masrawy

محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

11:37 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

ألمانيا - (د ب أ):

يمثل سوري 25 عاما، أمام المحكمة العليا في مدينة دريسدن الألمانية اليوم الجمعة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهم كان يقاتل في موطنه قبل فراره إلى ألمانيا في صفوف تنظيم "جبهة النصرة" الإسلامي المتطرف ضد قوات السورية، وشارك في اختطاف صحفيين.

ومن المقرر عقد جلسات المحاكمة تحت إجراءات أمنية مشددة.

وتستند صحيفة الدعوى فقط إلى إفادات المتهم لدى الشرطة في ولاية سكسونيا.

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مصراوي Masrawy

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