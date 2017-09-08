إضراب الآلاف من عمال مصنع للنسيج مملوك لكوريا الجنوبية في فيتنام

هانوي - (د ب أ):

صرح مسئول نقابي في فيتنام لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، بأن الآلاف من عمال مصنع بشمال البلاد أضربوا عن العمل اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي بسبب القوانين التي تنظم العطلات العارضة في حالات الظروف الطارئة.

وقال نجو تون تان رئيس النقابة في إقليم ثانه هوا: "مازلنا نتعامل مع القضية، ولسنا واثقين من أننا سوف نستأنف العمل غدا".

وبدأ حوالي ستة آلاف من عمال مصنع "إس أند إتش فينا" للملابس والنسيج والمملوك لكوريا الجنوبية في إقليم ثانه هوا الاضراب عن العمل أمس أول الأربعاء بسبب القواعد الجديدة التي تلزم العامل بضرورة الاخطار بشأن العطلة العارضة بسبب المرض أو وفاة أحد الأقارب قبل تاريخ العطلة بثلاثة أيام.

وأفادت صحيفة "توي تري" بأن حالات الاستياء في صفوف العمال وصلت إلى مرحلة الغليان بعد ظهر أول أمس الأربعاء عندما فرضت جزاءات على بعض الموظفين لأنهم ناموا أثناء فترة راحتهم بالمصنع.

وتسببت هذه الواقعة في إضراب حوالي ألفي عامل أول أمس الأربعاء، فيما انضم أربعة آلاف آخرين إلى الإضراب أمس الخميس.

ويجرم القانون في فيتنام تنظيم الإضرابات، كما لا تشجعها النقابات العمالية التي تسيطر عليها الدولة.