أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إضراب الآلاف من عمال مصنع للنسيج مملوك لكوريا الجنوبية في فيتنام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إضراب الآلاف من عمال مصنع للنسيج مملوك لكوريا الجنوبية في فيتنام

11:29 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

إضراب الآلاف من عمال مصنع للنسيج مملوك لكوريا الجنوبية في فيتنام

ارشيفية

هانوي - (د ب أ): 

صرح مسئول نقابي في فيتنام لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة، بأن الآلاف من عمال مصنع بشمال البلاد أضربوا عن العمل اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي بسبب القوانين التي تنظم العطلات العارضة في حالات الظروف الطارئة.

وقال نجو تون تان رئيس النقابة في إقليم ثانه هوا: "مازلنا نتعامل مع القضية، ولسنا واثقين من أننا سوف نستأنف العمل غدا".

وبدأ حوالي ستة آلاف من عمال مصنع "إس أند إتش فينا" للملابس والنسيج والمملوك لكوريا الجنوبية في إقليم ثانه هوا الاضراب عن العمل أمس أول الأربعاء بسبب القواعد الجديدة التي تلزم العامل بضرورة الاخطار بشأن العطلة العارضة بسبب المرض أو وفاة أحد الأقارب قبل تاريخ العطلة بثلاثة أيام.

وأفادت صحيفة "توي تري" بأن حالات الاستياء في صفوف العمال وصلت إلى مرحلة الغليان بعد ظهر أول أمس الأربعاء عندما فرضت جزاءات على بعض الموظفين لأنهم ناموا أثناء فترة راحتهم بالمصنع.

وتسببت هذه الواقعة في إضراب حوالي ألفي عامل أول أمس الأربعاء، فيما انضم أربعة آلاف آخرين إلى الإضراب أمس الخميس.

ويجرم القانون في فيتنام تنظيم الإضرابات، كما لا تشجعها النقابات العمالية التي تسيطر عليها الدولة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سول: الوقت لم يحن بعد لإجراء حوار مع بيونج يانج

    أخبار

  • عشرات المصابين في اشتباكات مع الشرطة بكوريا الجنوبية احتجاجا على نشر

    أخبار

  • الصين تعترض مجددا على نشر الدرع الصاروخي "ثاد" بشبه الجزيرة الكورية

    أخبار

  • بوتين لنظيره الكوري الجنوبي: لا تقبل بكوريا شمالية نووية

    أخبار

إعلان

e2aa97d51d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو

وزير الآثار يبحث مع سفير روسيا إقامة معارض مؤقتة بمتاحف موسكو