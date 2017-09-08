مصر تشارك في اجتماع الكونغو حول ليبيا وتطرح رؤيتها لحل الأزمة

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يتوجه السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الكونغولية "برازافيل"؛ لرئاسة وفد مصر في اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، بمشاركة محمد أبو بكر، سفير جمهورية مصر العربية في طرابلس.

يشهد الاجتماع، الذي يفتتحه الرئيس الكونغولي "ساسو نجيسو"، مشاركة رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" ورئيس المجلس الرئاسي الليبي "فايز السراج" ومبعوث الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى إلى ليبيا الرئيس التنزاني السابق "جاكايا كيكوتي" والمبعوث الأممي "غسان سلامة".

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وأكد دبلوماسي مصري مسؤول لـ 24 أن الجانب المصري سوف يعرض رؤية بلاده بشأن حل الأزمة في ليبيا مع ضرورة التأكيد على رفض التدخل الأجنبي الذي يؤثر سلبيا على حل الأزمة.

وأوضح المسؤول، أن الجانب المصري سوف يجدد رؤيته حول ضرورة حل الأزمة داخليا بين الفرقاء الليبيين مع سرعة الانتهاء من إعادة بناء مؤسسات الدولة والعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية بحلول بداية العام المقبل.