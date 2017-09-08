 استقرار أسعار العملات في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة

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شهدت اسعار الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة استقراراً ملحوظاً، حيث 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو الأوروبى 21.1688 جنيه للشراء و21.2926 للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترلينى 23.0583 جنيه للشراء و23.1911 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.4764 جنيه للشراء و18.5891 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.1796 جنيه للشراء و16.2789 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.7109 جنيه للشراء و2.7304 جنيه للبيع.

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وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.6955 جنيه للشراء و4.7225 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.3630 جنيه للشراء و58.7918 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.7943 جنيه للشراء و4.8218 جنيه للبيع.