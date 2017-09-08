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"القومي للبحوث" يرسل قافلتين طبيتين لمحافظة دمياط

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مصراوي Masrawy

"القومي للبحوث" يرسل قافلتين طبيتين لمحافظة دمياط

11:17 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

وزارة التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

أرسلت شعبة البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي، الجمعة، قافلتين طبيتين إلى قريتي الإبراهيمية والعثمانية بمحافظة دمياط بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين من أقسام الشعبة: (أطفال، أمراض باطنية، نساء، جلدية) مع توفير العلاج اللازم مجانًا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم عمل مسح لـ٢٠٠٠ حالة لاكتشاف حالات مرض السكر بواسطة تحليل سكر الدم مجانًا.

وأكدت الوزارة، أن القافلتين تأتي انطلاقًا من الدور الحيوي الذي تؤديه المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

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مصراوي Masrawy

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