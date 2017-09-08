​البيئة: تدوير 193 ألف طن قش أرز.. وتحرير 401 محضر حرق حتى الآن

كتبت- مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة من خلال المحاور المنتشرة بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية، عدة إجراءات للسيطرة على ظاهرة تلوث الهواء الحادة، حيث جمعت الوزارة ما يقرب من 13.474 ألف طن من قش الأرز وتحويل حوالي 193 طن قش إلى أعلاف وسماد حتى الآن ومن المستهدف تجميع 341 ألف طن وتدوير 210 ألف طن قش أرز.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن المحاور المنتشرة بتلك المحافظات تمكنت من السيطرة على الحرائق التي قام بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة بإشعالها للتخلص من قش الأرز حيث تم تحرير 401 محضر حرق مخلفات زراعية حتى الآن.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 4317 مركبة حيث تبين مطابقة 3552 مركبة ومخالفة 765 مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفى مجال التفتيش على المنشأت الصناعية، لفت التقرير إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة (الشرقية والغربية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والقليوبية) قامت بالتفتيش على 337 منشأة حتى الآن تبين مطابقة 70 منشأة وتوقف 236 منشأة عن العمل ومخالفة 31 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما وصل إجمالى شكاوى المواطنين التي وردت منذ بداية هذا الشهر إلى 21 بلاغا منهم 18 عن حرق قش الأرز و بلاغ واحد عن حرق قمامة و شكوتين عن منشآت صناعية وقد تم توجيه المحاور المختصة لاماكن تلك البلاغات وتم التعامل معها.

وأكدت الوزارة أنها نفذت من خلال الأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة، خطة توعية بيئية للفلاحين تضمنت عقد عدد من الندوات واللقاءات والاجتماعات لتوعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز على البيئة والإنسان و فوائد جمعه وتدويره والاستفادة منه وقد وصل عدد الأنشطة التوعوية التي تم تنفيذها حتى الأن إلى 235نشاطًا.

واستكمالًا للدور الفعال لوزارة البيئة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، أشار التقرير إلى قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأفرع الإقليمية بمتابعة حالة المقالب عن طريق الحملات المرورية اليومية التي يتم تنفيذها للسيطرة على أي حرائق قد تنشب بها حيث تم المرور على المقالب بالقاهرة الكبرى ومحافظات المنظومة وتبين وجود اشتعال بالكابلات بمقلبي السلام والوفاء والأمل وتم السيطرة والتسوية بالرمال.