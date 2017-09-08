الأمم المتحدة : عدد قتلى مسلمي الروهينجا في ميانمار قد يتجاوز ألف قتيل

نيويورك- (أ ش أ):

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد قتلى مسلمي إقليم الروهينجا في ميانمار جراء الأحداث الأخيرة قد يتجاوز ألف قتيل.

وذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الجمعة، مشيرة إلي أنه قد فر خلال الأسبوعين الماضيين فقط نحو 164 ألف شخص معظمهم من المدنيين الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة، ولجأوا إلى مخيمات مكتظة أساسا مما أثار القلق من حدوث أزمة إنسانية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الخميس أن أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من اللاجئين الروهينجا دخلوا بنجلادش منذ اندلاع دوامة العنف الأخيرة في أكتوبر الماضي.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الأزمة في ميانمار، وحضت السلطات على السماح بدخول المساعدات الإنسانية لإقليم راخين وسط تقارير عن تجدد العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة.