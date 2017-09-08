رئيس كازاخستان يفتتح أول قمة إسلامية حول العلوم والتكنولوجيا في أستانا

القاهرة- (أ ش أ):

يفتتح رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف بعد غد، الأحد، في أستانا أول قمة إسلامية حول العلوم والتكنولوجيا بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وذكر بيان وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم -الجمعة - أن رؤساء كل من تركيا وباكستان وأوزبكستان وغينيا وملك المغرب وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي ومدير عام منظمة اليونيسكو سوف يلقون كلمات في افتتاح هذه القمة الإسلامية التي تنعقد على مدار يومين.

وأضاف البيان أن القمة ستناقش عدة موضوعات من بينها العلاقة بين العلوم والتكنولوجيا في القرن الواحد والعشرين ودور العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والتنافسية والابتكار في الاقتصاد المعاصر، ومن المقرر أن يتم تبني أجندة منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا لعام 2026 في الختام.