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6 طرق للتغلب على كسل ما قبل تمارين "الجيم"

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مصراوي Masrawy

6 طرق للتغلب على كسل ما قبل تمارين "الجيم"

11:11 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

6 طرق للتغلب على كسل ما قبل تمارين "الجيم"

 كتب - أحمد عصام روّاي:

يفقد الكثير منا حماسه، ولا يستطيع أن يتغلب على الملل والكسل الذي يصيبنا مع جراء التمارين الرياضية الشاقة في "الجيم"، فنميل إلى الراحة.
ولكن كيف يمكننا التغلب على حالة الكسل والخمول تلك؟.

يقدم لنا موقعي Mens’ Fitness و My Virtual Mission أبرز الطرق التي يمكننا عبرها التغلب على تلك الحالة، ومواصلة التدرب لكي نصل إلى أهدافنا. وأبرز هذه الطرق هي:

1- ضع هدفك من التدريب أمامك. وقد تتنوع الأسباب التي تدفعك للتدرب مثل تحسين أرقامك أو تحسين مظهرك العام.

2- غادر مكان تدريبك للركض والتدريب في الهواء الطلق.

3- قم بتغيير أماكن دريبك المعتادة.

4- ادخل في منافسات تخص وقت التدريب وعدد مراته مع أشخاص آخرين سواء كانوا على علاقة مباشرة بك أو عبر التطبيقات على الأجهزة الإليكترونية.

5- اصطحب زميل لك ليشاركك التدريب.

6- قم بتحديث قائمة الموسيقى التي تستمع لها باستمرار.

 

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مصراوي Masrawy

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