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وزير الأوقاف يفتتح مسجدا ويوزّع 4 أطنان لحوم بالشرقية

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وزير الأوقاف يفتتح مسجدا ويوزّع 4 أطنان لحوم بالشرقية

11:19 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا ويوزّع 4 أطنان لحوم بالشرقية

الدكتور محمد مختار جمعة

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالديون العام للمحافظة، قبل أن يفتتح الوزير مسجد "الأحمدية" بقرية "بهنباي" التابعة لمركز الزقازيق.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير، عددًا من قيادات الدعوة بالديوان العام للمحافظة، ثم يوزع 4 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وكذا 150 مقعدا على عدد من مدارس شمال المحافظة.

يأتي ذلك في إطار احتفال محافظة الشرقية بالعيد القومي لها، والذي يوافق يوم السبت التاسع من شهر سبتمبر الجاري، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة، اليوم، على الهواء مباشرة عبر شاشات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعددًا من الوزراء والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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