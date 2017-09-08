مقتل وإصابة 7 مسلحين بينهم قيادي بارز في "طالبان" بأفغانستان
مقتل وإصابة 7 مسلحين بينهم قيادي بارز في "طالبان" بأفغانستان
11:05 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
حركة طالبان
كابول- (أ ش أ):
قال مسئولون محليون في أفغانستان، إن غارة جوية استهدفت مسلحي حركة "طالبان" في إقليم ميدان ورداك بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 7 مسلحين، بينهم قيادي بارز في الحركة.
وذكر بيان شرطة الإقليم - أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة - أن 3 مسلحين قتلوا جراء الغارة الجوية، من بينهم قيادي بارز في حركة "طالبان" بالإقليم.
وأوضح البيان أن 4 آخرين أصيبوا جراء الغارة التي نفذتها القوات الجوية الأفغانية، الليلة الماضية في مقاطعة "نيرخ" بإقليم ميدان ورداك.
ونفذت السلطات الأفغانية الغارة الجوية، في الوقت الذي كان يستعد فيه مسلحو طالبان لشن هجمات على القوات الأمنية في الإقليم.
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