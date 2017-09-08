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الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحذر من تنامي معاداة السامية في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحذر من تنامي معاداة السامية في ألمانيا

11:03 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يحذر من تنامي معاداة السامية في ألمانيا

هوبرتوس هايل

برلين- (د ب أ):

حذر الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، هوبرتوس هايل، من تنامي معاداة السامية في البلاد.

وقال هايل في دردشة بُثت على الموقع الإلكتروني لصحيفة "فيلت" الألمانية بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية إن معاداة السامية "مشكلة ضخمة"، وأضاف: "اليمينيون المتطرفون والنازيون الجدد يهددون معتنقي

الديانة اليهودية. هذا أمر غير مقبول".

وذكر هايل أن معاداة السامية مستوطنة أيضا في الأصولية الإسلامية، وكذلك "لدى الأشخاص الذين جاءوا إلينا من مناطق تعتبر فيها معاداة السامية عقيدة سياسية"، مؤكدا ضرورة التصدي لهذا الأمر.

وذكرت الصحيفة استنادا إلى رد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر، فولكر بيك، أن عدد الجرائم ذات الدوافع المعادية للسامية أو لإسرائيل ارتفعت على نحو طفيف في ألمانيا.

وبحسب البيانات، بلغ عدد هذه الجرائم في النصف الأول من العام الجاري 681 جريمة، بزيادة قدرها 27 جريمة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويشك الخبراء في أن كافة هذه الجرائم ذات دوافع يمينية متطرفة، حيث يتم تصنيف الشعارات العنصرية التي تكتب على الجدران مثل "اطردوا اليهود" على أنها ذات دوافع يمينية متطرفة بوجه عام، رغم أن هذا الشعار مشهور استخدامه بين الأوساط الإسلامية أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشارك في الائتلاف الحاكم الحالي مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وتجرى الانتخابات التشريعية في ألمانيا في 24 سبتمبر الجاري.

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مصراوي Masrawy

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