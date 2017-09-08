زيدان يرغب في التفوق على فلسفة برشلونة

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه وعلى الرغم من عدم وجود فلسفة واضحة لزين الدين زيدان مع ريال مدريد مثل فلسفة أي من بيب جوارديولا أو أرسين فينجر، إلا أن المدرب الفرنسي يرغب في أن يقدم لاعبوه مستوى جيد من خلال السيطرة على الاستحواذ أكثر من الخصم.

وفي وقت قصير للغاية على رأس القيادة الفنية لريال مدريد وتحديدًا منذ شهر يناير من عام 2016، تمكن زيدان من قيادة الريال للتتويج بلقبين في دوري أبطال أوروبا ومثلهما في السوبر الأوروبي ولقب في كل من الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.

وأوضح زيدان حسبما نقلت الصحيفة الإسبانية بأنه يمتلك مجموعة إستثنائية من اللاعبين لذا يرغب في أن يقدم الفريق دائمًا مستوى طيب.

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وأضاف المدرب الفرنسي بأنه يبحث عن أفضل شكل ممكن للفريق وذلك من خلال الاستحواذ على الكرة أكثر من الخصم حتى وإن كان هذا الخصم هو برشلونة ملك تلك الفلسفة.

وعن توليه المسؤولية الفنية لريال مدريد، قال زيدان بأن الاتفاق بينه وبين فلورنتينو بيريز لخلافة رافا بينتيز أتى سريعًا للغاية، وعن تطور مستوى كريستيانو رونالدو بشكل واضح تحت قيادته، أوضح زيدان أن اللاعب البرتغالي من كوكب أخر بفضل الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها والعمل الجاد الذي يبذله دومًا في التدريبات لكي يكون الأفضل دائمًا.

وأشار زيدان إلى أنه يحظى في الوقت الحالي بوقت طيب مع ريال بفضل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق، مؤكدًا على عدم علمه بالوقت الذي سيقضيه على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي، حيث يدرك جيدًا أن الأجواء تتغير سريعًا في ملعب البيرنابيو.