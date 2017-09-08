14 قمة لا تفوتك في المسابقات الأوروبية بشهر سبتمبر

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بعد إنتهاء فترة التوقف الدولية الخاصة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، تعود عجلة الدوريات الأوروبية للدوران من جديد من خلال 14 مباراة ملحمية ينتظرها عشاق كرة القدم خلال الشهر الجاري.

وستكون البداية من مباراة الغد في قمة الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي وذلك عندما يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ويمتلك الفريقان في رصيدهما 7 نقاط ويرغبان في تحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة مع مانشستر يونايتد المتصدر بالعلامة الكاملة.

كما يشهد الدوري الإسباني غدًا قمة واعدة على ملعب الميستايا وذلك عندما يستقبل فالنسيا نظيره أتلتيكو مدريد، ونجح الخفافيش في الجولة الماضية في الخروج بنقطة غير متوقعة من ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام ريال مدريد ويرغب رجال مارسيلينو في البناء على تلك النقطة من خلال مواجهة الأتلتي المنقوص من خدمات جريزمان الموقوف.

وبدوره سيتسقبل برشلونة يوم الثلاثاء 12 من هذا الشهر نظيره يوفنتوس في قمة الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرغب البرسا في الإنتقام من اليوفي الذي أقصاه من ربع نهائي المسابقة الموسم الماضي.

وفي نفس اليوم يعود دييجو سيمويني رفقة أتلتيكو مدريد إلى ملعبه القديم الأولمبيكو حيث كان لاعبًا في صفوف لاتسيو ولكن لمواجهة الغريم روما في دوري أبطال أوروبا.

وفي يوم الأربعاء 13 من الشهر الجاري، يستقبل ليفربول إشبيلية في دوري أبطال أوروبا أيضًا على ملعب الأنفيلد، حيث يسعى رجال يورجين كلوب للإنتقام من الفريق الأندلسي الذي حرمهم من لقب الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي.

وستكون العودة إلى الدوريات الأوروبية من جديد الأحد 17 سبتمبر، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره أرسنال على ملعب ستامفورد بريدج، وسيسعى البلوز حينها للإنتقام من الخسارة أمام المدفعجية في الدرع الخيرية في بداية الموسم الجاري.

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وسيحتضن الدوري الهولندي أول قمة له يوم الأحد أيضًا، وذلك عندما يرحل حامل اللقب فينورد لمواجهة أيندهوفين، وفي نفس اليوم سيرحل ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد في مباراة دائمًا ما تكون صعبة للغاية على الفريق الملكي.

ومن جانبه سيستقبل أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية في قمة الدوري الإسباني يوم السبت 23 من الشهر الجاري حيث يتنافس الفريقان دائمًا على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي نفس اليوم سيشهد الدوري الإيطالي لقاء الديربي بين يوفنتوس وتورنيو، وفي يوم الثلاثاء 26 من الشهر الجاري سيستقبل بروسيا دورتموند نظيره ريال مدريد على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

واعتاد الفريقين على مواجهة بعضهما البعض في المسابقة الأوروبية في السنوات الأخيرة، وتقاسما التعادل في دور المجموعات الموسم الماضي.

وفي اليوم التالي سيستقبل باريس سان جيرما نظيره بايرن ميونيخ، في أول اختبار للفريق الفرنسي بقيادة نجمه البرازيلي نيمار، وفي نفس اليوم سيرحل تشيلسي في مواجهة صعبة للغاية ليصطدم بأتلتيكو مدريد.

وأخيرًا وتحديدًا يوم السبت 30 سبتمبر سيستقبل تشيلسي بنظيره مانشسر سيتي في طريق الفريقين نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.