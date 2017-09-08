متقوفًا على روني وموراتا.. قميص صلاح ضمن الأكثر مبيعًا في بريطانيا

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نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة تتكون من 30 لاعب هم الأكثر مبيعًا لقمصانهم في بريطانيا، وتواجد محمد صلاح في تلك القائمة بعدما احتل المركز الـ23.

وتواجد مانشستر يونايتد في القائمة بـ8 لاعبين كأكثر الأندية مبيعًا لقمصان لاعبيه ومن بعده ليفربول بخمس لاعبين و3 لاعبين لكل من توتنهام وأرسنال وتشيلسي.

ولم يتواجد أي لاعب من مانشستر سيتي في تلك القائمة التي لم تقتصر على لاعبي الدوري الإنجليزي فقط، بل تواجد فيها كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار من الدوريات الأوروبية الأخرى.

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وفيما يلي قائمة الـ30 لاعب:

30- كريستيان إيريكسين (توتنهام)

29- شيخ تيوتي (نيوكاسل)

28- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)

27- ألفارو موراتا (تشيلسي)

26- أدم لالانا (ليفربول)

25- خوان ماتا (مانشستر يونايتد)

24- واين روني (إيفرتون)

23- محمد صلاح (ليفربول)

22- أليكسيس سانشيز (أرسنال)

21- جون تيري (أستون فيلا)

20- مسعود أوزيل (أرسنال)

19- نجولو كانتي (تشيلسي)

18- نيمار (باريس سان جيرمان)

17- دوايت جايل (نيوكاسل)

16- هنريك مخيتاريان (مانشستر يونايتد)

15- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)

14- أندير هيريرا (مانشستر يونايتد)

13- مات ريتشي (نيوكاسل)

12- روبرت فيرمينو (ليفربول)

11- ديلي ألي (توتنهام)

10- زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)

9- فيليب كوتينيو (ليفربول)

8- ليونيل ميسي (برشلونة)

7- ساديو ماني (ليفربول)

6- هاري كين (توتنهام)

5- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

4- ألكساندر لاكازيت (أرسنال)

3- إيدين هازارد (تشيلسي)

2- روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)

1- بول بوجبا (مانشستر يونايتد)