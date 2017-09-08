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الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة الحوار مع تركيا

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة الحوار مع تركيا

10:42 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة الحوار مع تركيا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):
لم تلق دعوة ألمانيا لوقف المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي استجابة لدى وزراء خارجية الكتلة الأوروبية الذين أكدوا اليوم الجمعة على ضرورة مواصلة الحوار مع أنقرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وخصمها في الانتخابات الألمانية المقررة الشهر الجاري مارتن شولتز قد طالبا بوقف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي خلال مناظرة تليفزيونية مطلع الأسبوع الجاري.

ولكن خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي ينعقد على مدار يومين في استونيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للكتلة الأوروبية، أوضح العديد من الوزراء أن إنهاء محادثات انضمام تركيا، الذي يتطلب تأييدا بالاجماع بين الدول الأعضاء، ليس خيارا مطروحا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن "الاتراك يمرون بوقت عصيب للغاية"، مضيفا أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق بالغ بشأن أوضاع حقوق الانسان في تركيا.

وأكد أنه "ينبغي علينا عدم دفع تركيا بعيدا"، موضحا أنها "دولة مهمة بالنسبة لنا من الناحية الاستراتيجية".

وكرر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني آراء نظيره البريطاني، حيث أكد الحاجة إلى إجراء الحوار، والحفاظ على "آفاق انضمام تركيا في المستقبل" للكتلة الأوروبية.

وقال كوفيني إن "بالقطع تغيرت الأمور كثيرا في تركيا خلال الشهور الـ12 الأخيرة، وينبغي علينا ألا ندعي أن ذلك لم يحدث، ولكن هذا لا يعني أن ألا نحاول الوصول إليهم".

وسوف يبحث وزراء الخارجية خلال اجتماعهم أيضا ما إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات ضد .

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مصراوي Masrawy

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