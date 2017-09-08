وفاة «ممثل» وحادث طائرة.. لقطات أثارت الجدل في «موسم الحج»

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في موسم الحج يسعى العديد من المشاهير سواء من نجوم الفن أو الرياضة على أداء فريضة الحج، ويشارك العديد منهم تفاصيل تلك الرحلة مع جمهورهم بنشر عدة صور لهم من الأراضي المقدسة، الأمر الذي جعل من رحلتهم محط إهتمام ومتابعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي..

ما بين رحيل أحدهم، وحادث تصادم طائرة في طريق العودة، نرصد خلال التقرير التالى أبرز الأحداث التى أثارت جدلُا كبيرًا بين المشاهير في موسم الحج هذا العام.

وفاة أسامة أبو الخير

رحل الممثل أسامة أبو الخير أثناء تواجده في الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تم على أثرها إجراء عملية قلب مفتوح، لكنه لم ينج منها.

الجدير بالذكر أن "أبو الخير" لم يكمل في طريق التمثيل، لكنه واصل طريقه كرجل أعمال مقيم في هولندا، وتولى منصب رئيس اتحاد المصريين في هولندا لسنوات طويلة.

دنيا مع أكبر معمرة في العالم

أثناء تأديتها فريضة الحج هذا العام برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، وشقيقتها إيمي وزوج شقيقتها الفنان حسن الرداد، فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مع مسنة إندونيسية تبلغ من العمر 104 عام، وعلقت دنيا على الصورة قائلة: "نقطة ضعفي الأطفال و كبار السن وبحس كمان انهم مصدر سعادة وأمان وطاقة إيجابية، أنا قابلت الست دي في الحج وطلبت اتصور معاها لآني حبيت تفاؤلها و حبها لربنا، هي ما شاء الله عندها ١٠٤ عام من إندونيسيا ربنا يديها الصحة".

«السخرية» من عمرو خالد

سيل من السخرية تعرض لها الداعية عمرو خالد خلال موسم الحج هذا العام، بعدما صور مقطع فيديو له للتعريف بالحج، وخص فيه متابعي صفحته على "الفيسبوك" بالدعاء، قائلًا في الفيديو الذي بثه من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: "يا رب أرض عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة.. اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم".

وأضاف: "اللهم إني أقسم عليك أن كل من على الصفحة أن لا يأتي العيد إلا وقد استجبت له دعاءه".

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عمرو خالدة يتورط بإشارة «رابعة»

ورطه أيضًا إحدي الشباب بعدما قام بالتقاط صورة بجواره في الأراضي المقدسة بمكة المكرمة وهو يرفع شارة "رابعة"، وهو الأمر الذي أثار إستياءة بشدة.

ورد عمرو خالد على ما قام به الشاب، خلال إحدي التصريحات الصحفية قائلًا: "شخص طلب منى التقاط صورة شخصية، وبينما يلتقط الصورة وجه إشارة من إشارات جماعة الإخوان الإرهابية خلسة..هذا تصرف غير أخلاقى".

«حادث» طائرة كريم وياسمين عبد العزيز

أنقذت العناية الإلهية الفنانين كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، بعدما تعرضت الطائرة التي كانت تقلهما لحادث تصادم في مطار القاهرة، لدى عودتهما عقب أدائهما مناسك الحج، حيث أشارت العديد من التقارير أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الفنانين على طائرة خاصة قادمة من جدة، اصطدمت سيارة كانت تقدم خدمات للطائرة، في جناحها الأيمن، ولكن لم يتسبب بأي ضرر أو إصابة للركاب.