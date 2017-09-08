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الزنط: أمير الكويت ذهب لأمريكا لغسل يديه من الوساطة بأزمة قطر (فيديو)

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الزنط: أمير الكويت ذهب لأمريكا لغسل يديه من الوساطة بأزمة قطر (فيديو) الزنط: أمير الكويت ذهب لأمريكا لغسل يديه من الوساطة بأزمة قطر (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن ذهاب أمير الكويت لأمريكا لغسل يديه من الوساطة الكويتية لحل الأزمة القطرية.

وأضاف الزنط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف" :"بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب صدر في توقيت مناسب جدًا، خاصة بعد تصريح أمير الكويت أن الوساطة الكويتية منعت التدخل العسكري".

وتابع:"تصريحات أمير الكويت سقطة منه لم يكن يقصدها، موضحا أن الدول العربية أكدت أنه لم ولن يكون هناك تدخل عسكري".

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وهاجم الزنط وزير خارجية قطر، موضحا أنه ليس لديه نضج سياسي خاصة بعد تصريحاته حول استعداد قطر للجلوس حول الدول العربية بشرط ألا يكون هناك شروط مفروضة، واصفا إياه بـ"الأرعن".

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التحرير

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