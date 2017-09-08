قبل إعلانه رسميا.. مسئول بـ"التعليم" يكشف لمصراوي موعد التقديم للمدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

قال عمرو مصطفى مدير وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر فتح باب التقديم لقبول الطلاب بالمدارس اليابانية أو التحويلات حتى الصف الثالث الابتدائي اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة 7 أيام فقط.

وأضاف "مصطفي" في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أنه من المنتظر استلام عدد من المدارس اليابانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تجهيزها و "فرشها" لإعلان فتح باب التقديم بشكل رسمي، مشيرا إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدارس سيكون على مرحلتين، تبدأ الأولى في عدد من المدارس يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ دفعة أخرى من المدارس يوم 1 نوفمبر المقبل.

وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم، قد قال إن أي مدرسة يابانية ستتخذ إجراءات عقابية ضد الطالب، الذي لا يلتزم ولي أمره بالحضور إلى المدرسة 20 ساعة على مدار العام الدراسي، وأن الإجراءات العقابية تبدأ بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى.

وأضاف المصدر الحكومي، أن عدد فصول المدرسة اليابانية يتراوح من 11 فصل حتى 42 فصلا، وأن عدد الطلاب داخل الفصل الواحد 36 طالبا على الأكثر، موضحا أن نظام امتحانات المدارس هو نفس نظام الامتحانات في التعليم العادي حتى الآن. وأكد المصدر أن العام الدراسي سيمتد إلى 30 يونيو المقبل، وأن لجنة فنية تبحث زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي، فضلا عن تدريس مادة التوكاتسو لمدة 35 ساعة في العام الدراسي.

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