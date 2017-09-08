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تنفيذ 1130 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1130 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

10:35 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

تنفيذ 1130 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الجمعة، في حملات أمنية مكبرة من ضبط وتنفيذ 1130 حكما قضائيا.

وقال اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الأحكام شملت تنفيذ: " 3 أحكام جنائية، و454 جزئي، و157 مستأنف، و368 غرامات جزئية، و78 غرامات مستأنفة، و70 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 17040 جنيهًا مخالفات.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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