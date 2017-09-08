أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 21 محكوما عليهم وتحرير172 مخالفة مرورية بالعريش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 21 محكوما عليهم وتحرير172 مخالفة مرورية بالعريش

10:31 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط 21 محكوما عليهم وتحرير172 مخالفة مرورية بالعريش

حملة أمنية

كتب - أشرف سويلم:

شنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة بمدينة العريش، بقيادة اللواء رضا سويلم مدير الأمن، أسفرت عن ضبط 21 محكوما عليهم و6 قضايا تموينية متنوعة.

كما تم تحرير 172 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجارٍ إحالة المخالفات والمضبوطين إلى التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غرق مجند بشاطئ نادي الشرطة في العريش

    أخبار

  • القبض على هارب من حكم مؤبد بكفر الشيخ

    أخبار

  • ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بدمياط

    أخبار

  • مقتل 2 من مسلحي داعش في سيناء

    أخبار

إعلان

df3f4c4e96.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية