ضبط 21 محكوما عليهم وتحرير172 مخالفة مرورية بالعريش

كتب - أشرف سويلم:

شنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة بمدينة العريش، بقيادة اللواء رضا سويلم مدير الأمن، أسفرت عن ضبط 21 محكوما عليهم و6 قضايا تموينية متنوعة.

كما تم تحرير 172 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجارٍ إحالة المخالفات والمضبوطين إلى التحقيقات.