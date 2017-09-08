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غرق مجند بشاطئ نادي الشرطة في العريش

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مصراوي Masrawy

غرق مجند بشاطئ نادي الشرطة في العريش

10:26 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

غرق مجند بشاطئ نادي الشرطة في العريش

ارشيفية

كتب - أشرف سويلم:

غرق مجند شرطة، صباح اليوم الجمعة، أثناء استحمامه بشاطئ نادي الشرطة في العريش.

تلقى اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، بلاغا بغرق المجند أسلام محمد أحمد 21 عاما، إثر نزوله البحر للاستحمام عقب انتهاء خدمته بنادي الشرطة، وجار انتشال جثمانه عن طريق فرق الإنقاذ.

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مصراوي Masrawy

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