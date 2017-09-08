غرق مجند بشاطئ نادي الشرطة في العريش
غرق مجند بشاطئ نادي الشرطة في العريش
10:26 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - أشرف سويلم:
غرق مجند شرطة، صباح اليوم الجمعة، أثناء استحمامه بشاطئ نادي الشرطة في العريش.
تلقى اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، بلاغا بغرق المجند أسلام محمد أحمد 21 عاما، إثر نزوله البحر للاستحمام عقب انتهاء خدمته بنادي الشرطة، وجار انتشال جثمانه عن طريق فرق الإنقاذ.
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