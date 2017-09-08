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ضبط 708 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 708 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

10:22 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

ضبط 708 مخالفات مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير الأمن، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 708 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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