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شرطة النقل والمواصلات تضبط متهمين جُدد بالهجوم على قطار V.I.P

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شرطة النقل والمواصلات تضبط متهمين جُدد بالهجوم على قطار V.I.P شرطة النقل والمواصلات تضبط متهمين جُدد بالهجوم على قطار V.I.P

مصراوي Masrawy

شرطة النقل والمواصلات تضبط متهمين جُدد بالهجوم على قطار V.I.P

10:39 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

شرطة النقل والمواصلات تضبط متهمين جُدد بالهجوم على قطار V.I.P

المتهمون

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات، أمس الخميس، القبض على 3 متهمين جُدد في واقعة رشق وإلقاء الحجارة على القطار رقم 2006 V.I.P (القاهرة-أسوان) أثناء مروره من محطة سكك حديد الجيزة؛ لتتهشم بعض الألواح الزجاجية الخاصة بنوافذ عربات القطار وإصابة فرد تابع لشركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد بإصابات طفيفة ليبلغ عدد المتهمين المضبوطين حتى الأن 9 متهمين.

وقالت شرطة النقل والمواصلات في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- الْيَوْمَ الجمعة، إن فريق أمني من ضباط إدارة البحث الجنائي والأمن العام؛ تمكن من ضبط كل من "أحمد.ا"، 25 سنة، عامل، وشقيقه "ناصر"، 31 سنة، عامل"، و"السيد.ع"، 29 سنة، عامل، وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

ومن جانبه أمر اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بمواصلة الجهود، وضبط كل من يقوم بتعطيل القطارات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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