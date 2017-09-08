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القبض على باحث تنمية إدارية بوزارة الداخلية وبحوزته مخدرات

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القبض على باحث تنمية إدارية بوزارة الداخلية وبحوزته مخدرات القبض على باحث تنمية إدارية بوزارة الداخلية وبحوزته مخدرات

التحرير

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ألقت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية، القبض على باحث تنمية إدارية بوزارة الداخلية وبحوزته مخدرات أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تمكن النقيب أحمد عبد الرؤوف، ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمديرية والمعين خدمة القول الأمني أعلى الطريق الدائري من ضبط "إسلام. س" 28 سنة - باحث تنمية إدارية بوزارة الداخلية وبحوزته كمية من نبات الأستروكس تزن نحو 7 جرام، وسيجارة مُشتعلة من ذات المخدر تزن نحو 3 جرامات، وذلك حال سيره بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بقصد التعاطي.

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تم التحفظ على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر 21855 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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