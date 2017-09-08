ضبط 9 قطع سلاح ناري متنوع في 24 ساعة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نجحت الأجهزة الأمنية بقنا في ضبط عدد من العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة غير المرخصة والمتورطين في تجارتها، خلال حملة أمنية بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا.

وتلقى اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من عمليات البحث الجنائي بقنا تفيد ضبط كلًا من خلال 24 ساعة الأخيرة، "عمرو حامد عبد ربه" 32 عامًا، عامل، ومقيم الطوابية بمركز قنا وبحيازته بندقية خرطوش تركي، و"خالد أحمد الصغير" 37 عامًا، مزارع، ومقيم الطوابية بمركز قنا، بحيازته بندقية آلية، "محمد سعيد عيد" 30 عامًا، ومقيم الشيخ علي مركز دشنا، وبحيازته بندقية آلية، و"جابر حسين علي الصغير" 20 عامًا، ومقيم أبو مناع بدشنا، وبحيازته بندقية آلية.

كما ضبطت الحملة "أحمد عبدالراضي جعلوص" 29 عامًا، ومقيم بطوخ بنقادة، وبحيازته بندقية خرطوش، و"فكري سعداوي توفيق" 56 عامًا، ومقيم حمرادوم نجع حمادي وبحيازته رشاش "جرينوف" و"أنور حاتم صبري" 20 عامًا، ومقيم أبو خزام بنجع حمادي، وبحيازته 2 بندقية آلية.

وتحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.