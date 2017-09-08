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ضبط عاطلين بحوزتهما 25 كيلو "بانجو" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطلين بحوزتهما 25 كيلو "بانجو" بالشرقية

10:11 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

المتهمين

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، من ضبط عاطلين؛ بحوزتهما كمية من "البانجو"، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من "سليمان. م. س. ع" 32 عامًا، مُقيم بمحافظة القليوبية، و"فكري. ف.ع. ج" 21 عامًا، مقيم بمنيا القمح؛ حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية و7 طلقات لذات العيار، وبندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، و5 لفافات كبيرة الحجم من "البانجو"، تزن حوالي 25 كيلو جرامًا، و63250 جنيها.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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