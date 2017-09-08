التغذية السلمية ضرورية لمرضى السرطان قبل العلاج الاشعاعي.. والسبب

(د ب أ)

أوصت الجمعية الألمانية للعلاج الإشعاعي مرضى السرطان باستشارة اختصاصي تغذية قبل الخضوع للعلاج الإشعاعي.

وعن أهمية ذلك، أوضحت الجمعية أن العلاج الإشعاعي عادة ما يكون له تأثير سلبي على المعدة، حيث يعاني الكثير من المرضى من الغثيان والقيء، خاصة بالنسبة لمرضى أورام المعدة أو الأمعاء أو الرأس أو الرقبة نظراً لأنهم يعانون في الغالب من مشاكل الهضم أو صعوبات البلع.

وعلى الرغم من عدم وجود نظام غذائي مخصص لمرضى السرطان، إلا أن اختصاصي التغذية يمكنه تعريف المريض بالأطعمة، التي تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية، وبذلك يتم الاكتفاء بكميات صغيرة من الطعام لتغطية حاجة الجسم من هذه العناصر المهمة.

وينبغي أن تكون هذه الأطعمة سهلة الهضم أيضاً، مع تجنب التوابل الحريفة والسكر. ويختلف النظام الغذائي السليم من مريض لآخر، فهو يعتمد على سبيل المثال على موضع الورم والمرحلة، التي وصل إليها.