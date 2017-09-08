ضبط عاطلين بحوزتهما 25 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية

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ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائهما بقرية "بني جريش" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد شهاب فوزي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بالقبض على "سليمان.م.س.ع" 32 عامًا، من محافظة القليوبية، و"«فكري.ف.ع.ج" 21 عامًا، مُقيم بقرية "بني جريش" عاطلين، حال استقلالهما دراجة بدون لوحات معدنية بمنطقة مقابر القرية.

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ضُبط المتهمان وبحوزتهما بندقية آلية وأخرى خرطوش، و10 طلقات مختلفة الأعيرة، و5 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المُخدر تزن نحو 25 كيلو جرامًا، و63 ألف و250 جنيهًا، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ عليهما والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.