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نصائح فعالة للقضاء على التهابات وتسلخات الأطفال

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مصراوي Masrawy

نصائح فعالة للقضاء على التهابات وتسلخات الأطفال

10:00 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

نصائح فعالة للقضاء على التهابات وتسلخات الأطفال

نصائح فعالة للقضاء على التهابات وتسلخات الأطفال

كتب – أحمد عصام روّاي:

كثيرًا ما تعاني الأمهات بسبب الالتهابات والتسلخات التي تصيب الأطفال، فيتألم الطفل ويُقلق هذا الرشح راحته، مما ينعكس على راحة الأم وصفائها.

يقدم لكي موقع MayoClinic الأمريكي أبرز الطرق التي تساعدك على منع حدوث مثل تلك الالتهابات، وهي:

1-تغيير الحفاضات بصورة مستمرة.

2-غسل مؤخرة الطفل بالماء الدافئ كجزء روتيني من عملية تغيير الحفاضات.

3-تجفيف جلد الطفل بعد الغسيل باستخدام منشفة ناعمة، ثم تركه ليجف في الهواء الطلق.

4-استخدام الكريمات المرطبة المحتوية على الفازلين والجلسرين والغنية بفيتامينات "أ" و "ج" و "د" من أجل ترطيب جلد الطفل مرة يوميًا.

5-قومي بغسل يدك بعد تغيير الحفاضات.

وفي حالة إصابة الطفل بالتسلخات يجب عليكي ترطيبها عن طريق استخدام الماء البارد وبودرة التلك والكريمات المرطبة التي ذكرناها سابقًا والزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون.

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مصراوي Masrawy

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