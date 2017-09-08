الكويت تؤكد موقفها المبدئي حيال الخلاف بين الدول الأربع وقطر الهادف إلى التهدئة والحوار

الكويت- (د ب ا):

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية على موقف بلاده المبدئي حيال الخلاف بين الدول الأربع (السعودية ومصر والبحرين والإمارات) وقطر والذي سبق وأن عبرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلا من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلا من القطيعة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المصدر ،الذي لم يتم تسميته، قوله إن دولة الكويت وقد تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة فإنها تعرب عن تقديرها لما ورد في البيان والذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود في هذا الصدد فإنها تؤكد على موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف والذي سبق وأن عبرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلا من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلا من القطيعة.

كما أكد المصدر بأن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون وتأكيد استمرار حرصهم على اللجوء إلى الحوار.

واختتم المصدر تصريحه بأن دولة الكويت ستواصل مساعيها الخيرة لرأب الصدع يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد صرح في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء امس الخميس في واشنطن أنه تلقي رسالة جوابية قطرية تؤكد الاستعداد لبحث المطالب الـ13، مشددا على ضرورة التماسك وتناسي الخلافات الخليجية، معربا عن الأمل في الاسهام في حل الازمة الخليجية وعودة "الامور الى نصابها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية .

وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد بيانا مشتركا مساء أمس الخميس قالت فيه أنها "تقدر وساطة سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر الاعتراف بالمطالب الثلاث عشرة والاستعداد للتفاوض حولها، فإنها تؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب أن لا يسبقه أي شروط"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

يشار إلى أن الدول الأربع قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ماتنفيه قطر.