أخبار عاجلة

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟ -
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة -
الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة -
وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية -
إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران -
هيئة الأسرى الفلسطينيين تنتزع قرارا بالإفراج عن طفل أسير -
الخارجية الروسية: وجود التحالف الدولي في سوريا غير قانوني -
برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان -
مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية -
بالصور - أهالي يقدمون العزاء في شهداء الواحات بقسم شرطة دسوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

09:57 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

ارشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب خمسة أشخاص، بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "تنيدة - الخارجة" بالوادي الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلاط المركزي.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة كل من "كريم فوزي" 21 عامًا، و"محمود مجدي أحمد" 15عامًا، و"رقية إبراهيم مجدي"، و"أية إبراهيم محمد" 23 عامًا، و"مروان إبراهيم مجدي" 5 أعوام، في حادث مروري بعد كمين تنيدة، وتم النقل جميع المصابين مستشفى بلاط.

تم تحرير محضر بالحادث، وإخطارًا النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على عاطل بحيازته 3 كيلو "بانجو" في الشرقية

    أخبار

  • إصابة ٥ أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

    أخبار

  • ضبط 14 عنصرا من العناصر الإجرامية الخطرة في حملة أمنية بقنا

    أخبار

  • ضبط بندقيتين وتنفيذ 17 قرار إزالة في قنا

    أخبار

إعلان

8aa6ebde78.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية