إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب خمسة أشخاص، بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "تنيدة - الخارجة" بالوادي الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلاط المركزي.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة كل من "كريم فوزي" 21 عامًا، و"محمود مجدي أحمد" 15عامًا، و"رقية إبراهيم مجدي"، و"أية إبراهيم محمد" 23 عامًا، و"مروان إبراهيم مجدي" 5 أعوام، في حادث مروري بعد كمين تنيدة، وتم النقل جميع المصابين مستشفى بلاط.

تم تحرير محضر بالحادث، وإخطارًا النيابة العامة للتحقيق.