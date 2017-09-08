القبض على عاطل بحيازته 3 كيلو "بانجو" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من نبات "البانجو" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد. ع. ع. الـ. ق" 33 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "إبراش" التابعة لمركز مشتول السوق؛ بحيازته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، و7 لفافات لنبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي 3 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.