العثور على جثة رضيعة "4 شهور" مذبوحة داخل منزلها بأسيوط

أسيوط - أ ش أ:

يواصل ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط جهودهم لكشف غموض العثور على جثة رضيعة فى الشهر الرابع من عمرها مذبوحة داخل منزلها بقرية البربا التابعة لمركز صدفا فى محافظة أسيوط .

كان اللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز صدفا يفيد وصول بلاغ من المدعو نور بخيت مقيم قرية البربا مركز صدفا بالعثور على جثة ابنته المدعوة مريهان ( 4 شهور) مذبوحة داخل احدى حجرات المنزل فى ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت سيارة الاسعاف وضباط المباحث الى مكان الحادث وتبين العثور على جثة الطفلة مريهان مذبوحة وغارقة فى الدماء داخل احدى حجرات المنزل، وبسؤال أهلها اكدوا انهم فوجئوا بالعثور على جثة ابنتهم ولا يعلمون أى شىء عن الواقعة .

وتم استدعاء النيابة التى أمرت الطب الشرعى بمعاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات وتشريح الجثة وتكليف ادارة البحث الجنائى بكشف غموض الواقعة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.​