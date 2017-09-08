هكذا تحاربين انسداد مسام بشرتك

(د ب أ) -

ذكرت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن انسداد مسام البشرة يعد العدو اللدود لجمال المرأة؛ حيث يتسبب الانسداد في ظهور البثور والرؤوس السوداء، مما يسلب البشرة نضارتها وإطلالتها المشرقة.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني أنه يمكن محاربة انسداد مسام البشرة من خلال التنظيف العميق، موضحة أن ينبغي في البداية فتح المسام المسدودة، وذلك بواسطة حمام بخار يحتوي على زيوت طيّارة.

ولهذا الغرض، يتم غلى الماء المحتوي على زهور البابونج مثلا ووضع الوجه فوق الصحن؛ حيث يعمل بخار الماء على فتح المسام، ومن ثم تتخلص البشرة من الأوساخ والدهون الزائدة. وبعد ذلك، ينبغي مسح الوجه بمنشفة تجميل.

وفي الخطوة التالية يتم إجراء تقشير للبشرة بواسطة ماسك الفحم النشط؛ حيث يعمل الفحم كالإسفنجة ويمتص الدهون الزائدة ويخلص البشرة من الرؤوس السوداء ويمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.

وبعد تطبيق الماسك ينبغي ترطيب البشرة جيدا. ولهذا الغرض، ينبغي استعمال منتجات العناية الخفيفة كالجل والسوائل، خاصة المحتوية على الألو فيرا، التي تمد البشرة بالرطوبة بشكل خال من الكيماويات، كما أنها تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا، فضلا عن أنها تساعد على انقباض المسام.

وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي استعمال كريم عناية ذي مُعامل حماية من أشعة الشمس نهارا؛ نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية تُلحق ضررا بالكولاجين، الذي يحافظ على المظهر المشدود للمسام.