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وفاة شخصين جراء زلزال المكسيك

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مصراوي Masrawy

وفاة شخصين جراء زلزال المكسيك

09:32 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

وفاة شخصين جراء زلزال المكسيك

ارشيفية

مكسيكو سيتي- (د ب أ):
صرح وزير الداخلية المكسيكي ميجيل أنجيل أوسوريو تشونج بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما جراء الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وذكر تشونج أن الشخصين توفيا في ولاية تشياباس.

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن زلزالا بقوة 8 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل المكسيك.

وأفاد المركز الأمريكي للتحذير من تسونامي إن أمواجا خطيرة ناجمة عن الزلزال يمكن أن تضرب سواحل كل من المكسيك وجواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا ونيكاراجوا وبنما وهندوراس والإكوادور.

وضرب الزلزال على عمق 33 كيلومترا وعلى بعد نحو 119 كيلومترا ناحية الجنوب إلى الجنوب الغربي من تريس بيكوس في المكسيك.

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