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رئيس المكسيك يعلن إجراءات طارئة عقب زلزال عنيف

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مصراوي Masrawy

رئيس المكسيك يعلن إجراءات طارئة عقب زلزال عنيف

09:28 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

رئيس المكسيك يعلن إجراءات طارئة عقب زلزال عنيف

رئيس المكسيك إنريكي بينا نيتو

مكسيكو- (د ب أ):
أعلن رئيس المكسيك إنريكي بينا نيتو اتخاذ إجراءات عاجلة عقب الزلزال العنيف الذي وقع بالقرب من الساحل المكسيكي بقوة 4ر8 درجة.

وكتب الرئيس صباح اليوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه أمر بعقد جلسات طارئة للجهات الحكومية المختصة "لمراقبة الوضع وتقييمه واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتوجه بينا نيتو إلى المركز القومي للوقاية من الكوارث.

وحذر مدير هيئة الحماية المدنية لويس فيليبي بينتي المواطنين المقيمين على ساحل ولايتي أواهاكا وتشياباس من حدوث أمواج مد يصل ارتفاعها إلى 20ر4 متر.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر.

وفي العاصمة مكسيكو سيتي سجلت محطات الكهرباء العديد من حالات انقطاع الكهرباء.

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مصراوي Masrawy

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