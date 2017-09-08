الرئيس الألماني يدعو المواطنين لاحتفال شعبي في حديقة قصره الرئاسي
الرئيس الألماني يدعو المواطنين لاحتفال شعبي في حديقة قصره الرئاسي
09:27 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
برلين- (د ب أ):
دعا الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير المواطنين لحضور احتفال شعبي يقام في حديقة قصره الرئاسي (بيليفو) مساء اليوم الجمعة.
ومن المنتظر أن يوجه شتاينماير خلال هذا الاحتفال الشكر لنحو 4 آلاف ضيف على أنشطتهم التطوعية.
وتعرض العديد من المبادرات والمنظمات والشركات خلال الاحتفال أنشطتها التي تهدف إلى مواجهة تحديات مجتمعية ومساعدة المواطنين.
ويفتح القصر الرئاسي أبوابه غدا السبت لكافة المواطنين تحت شعار "يوم القصر المفتوح".
وسيرحب الرئيس الألماني وزوجته إلكه بودنبندر بالضيوف الوافدين إلى القصر اليوم وغدا.
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