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الصين تسعى لإقامة صندوق استثمار مشترك مع روسيا بقيمة ١٥ مليار دولار

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مصراوي Masrawy

الصين تسعى لإقامة صندوق استثمار مشترك مع بقيمة ١٥ مليار دولار

09:22 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

الصين تسعى لإقامة صندوق استثمار مشترك مع روسيا بقيمة ١٥ مليار دولار

الرئيس الصيني و الرئيس الروسي

بكين- أ ش أ:

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (نائب رئيس الوزراء) وانغ يانغ إن الصين تعمل على إقامة صندوق استثمار برأس مال يبلغ 100 مليار يوان (15.3 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشروعات التعاون الإقليمي بين الصين وروسيا، تنفيذا لما كانت أعلنت عنه في ختام أعمال منتدى الحزام والطريق الدولي للتعاون الذى عقد فى بكين في شهر مايو الماضى بمشاركة رؤساء دول وحكومات ما يقرب من 30 دولة.

وجاءت تصريحات وانغ خلال محادثات تجارية اقيمت على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الثالث في فلاديفوستوك، أحد الموانئ الروسية الرئيسية على باسيفيك، حيث أكد، وفقا لما نقلته عنه اليوم الجمعة وكالة الانباء الصينية الرسمية شينخوا إن الصين مستعدة لزيادة حجم الاستثمار وأنها تقترح قيام صندوق طريق الحرير بتمويل المشروعات الصينية-الروسية المشتركة.

وأوضح أن الصينية تشجع الشركات الصينية على الاستثمار في منطقة الشرق الاقصى الروسي وتوسيع التعاون في التصنيع واستغلال الموارد والبنية الأساسية والزراعة والسياحة.

وأشار إلى أن الصين ستعمل على تيسير التجارة وستطلب من الشركات الصينية الالتزام بالقوانين واللوائح الروسية، معربا عن أمله في أن ينفذ الجانب الروسي سياساته التفضيلية ويحمي الحقوق القانونية للشركات الصينية.

وأوضح وانغ أن الصين شريك مثالي لروسيا في مشروعات التنمية بمنطقة الشرق الأقصى، وبوسع الجانبين استكشاف فرص عظيمة.

وتعد الصين أكبر مصدر للاستيراد وثاني أكبر وجهة تصدير بالنسبة لمنطقة الشرق الأقصى الروسية، وحتى الآن استثمرت الشركات الصينية في 26 مشروعا في تلك المنطقة.

جدير بالذكر انه وفي إطار مبادرة "الحزام والطريق" تعهدت بكين خلال المنتدى الذي احتضنته فى مايو بتخصيص 124 مليار دولار لخطة طريق الحرير الجديد ليكون "طريقا للسلام ولم الشمل والتجارة الحرة".

والمبادرة التى كان اعلنها الرئيس الصينى شي جين بينغ فى عام 2013 تبغى الصين من ورائها إحياء طريق الحرير القديم سعيا وراء تعزيز الروابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وما وراء ذلك من خلال استثمارات في البنية التحتية بمليارات الدولارات.

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