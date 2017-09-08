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مصادر أردنية تنفي وجود مخطط لإزالة مخيم الركبان للاجئين السوريين

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مصراوي Masrawy

مصادر أردنية تنفي وجود مخطط لإزالة مخيم الركبان للاجئين السوريين

09:12 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

مصادر أردنية تنفي وجود مخطط لإزالة مخيم الركبان للاجئين السوريين

اللاجئين

عمان- أ ش أ:

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الأردن لا يخطط لإزالة مخيم الركبان للاجئين السوريين والذي يقع على الحدود الأردنية الشمالية الشرقية مع سوريا.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الجمعة، عن مصادر رسمية أردنية، نفيها أن يكون الأردن يخطط لإزالة مخيم الركبان للاجئين السوريين.

وقالت المصادر إن قرار إقامة مخيم الركبان لم يكن أردنيا، وبالتالي، فإن قرار إزالة المخيم ليس أردنيا.مضيفة أنه في حال بقي مخيم الركبان، فإن الأردن كما هو متبع حاليا سينسق مع المنظمات الدولية لتزويد اللاجئين فيه باحتياجاتهم من مياه وأغذية ومساعدات.

وكانت تقارير إخبارية، قد زعمت أمس، أن الأردن يخطط خلال الأشهر القليلة المقبلة لإزالة مخيم الركبان الذي يضم الآن نحو 50 ألفا من اللاجئين السوريين.​

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مصراوي Masrawy

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