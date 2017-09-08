الدفاع الروسية: مقتل 40 من عناصر داعش في غارة جوية روسية في محيط دير الزور

موسكو- أ ش أ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أوردته قناة روسيا اليوم، إنه تم في الخامس من سبتمبر الحالي الحصول على معلومات حول خطة قياديي تنظيم "داعش" لإجراء اجتماع في أحد مراكز القيادة الواقع في محيط مدينة دير الزور.

وأضافت إنه بعد تدقيق المعلومات المتيسرة وإجراء الاستطلاع شنت طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز "سو-34"، و"سو-35" غارة جوية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات ما أدى إلى تصفية نحو 40 مسلحا للتنظيم وتدمير مركزي القيادة والاتصالات التابعين له.

وأشارت إلي أن بين المسلحين القتلى 4 قادة ميدانيين منهم أبو محمد الشمالي أمير دير الزور والمسؤول عن الشؤون المالية في التنظيم، وجل مراد حليموف وزير الحرب في داعش وهناك مصادر أخرى تفيد بأنه تعرض لإصابات بالغة وتم نقله إلى بلدة موحسن الواقعة على بعد 20 كيلومترا جنوب شرقي دير الزور.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن غارة طائرتيها سمحت بتسريع فك الحصار عن دير الزور وأتاحت الفرصة للجيش السوري للتقدم في تحرير المدينة.