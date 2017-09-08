"سكاي نيوز": ميليشيات الحوثي تعزز انتشارها في مسقط رأس عبدالله صالح
"سكاي نيوز": ميليشيات الحوثي تعزز انتشارها في مسقط رأس عبدالله صالح
08:30 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017
عدن- أ ش أ:
أفادت مصادر يمنية ميدانية لقناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الجمعة بأن ميليشيات الحوثي عززت انتشارها في سنحان مسقط رأس الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
ولم تشر القناة إلي مزيد من التفاصيل.
وكان شخصان على الأقل قد لقيا مصرعهما مؤخرا في العاصمة اليمنية صنعاء في اشتباك بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومقاتلين من جماعة الحوثيين.
واحتشد آلاف من أنصار صالح في صنعاء نهاية الشهر الماضي في استعراض للقوة بعدما اتهمه مقاتلون من الحوثيين بالغدر وأدانوا وصفه لهم بأنهم "ميليشيا".
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