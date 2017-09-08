الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

وسط الدلتا 22 33

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 23 29

السلوم 19 28

سيوة 22 32

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

العريش 20 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

رأس سدر 24 35

نخل 16 33

نويبع 26 35

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طابا 21 33

كاترين 16 35

الطور 25 31

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 21 35

سوهاج 24 36

قنا 25 39

الأقصر 25 39

سوان 26 40

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 28 39

أبو رماد 27 38

رأس حدربة 26 37

حلايب 29 37