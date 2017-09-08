تعرفي على كيفية العناية السليمة ببشرتك في الخريف

(د ب أ) -

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تتعرض خلال فصلي الخريف والشتاء لعوامل إجهاد تتسبب في جفافها، مثل البرودة وهواء المدفأة الجاف.

ولحماية البشرة من الجفاف توصي هوبر باستخدام كريمات عناية ذات محتوى عال من الدهون؛ حيث إنها تحل محل طبقة الحماية الطبيعية أو تدعمها، مما يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا يشع نضارة وحيوية وملمسا مخمليا.