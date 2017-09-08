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تعرفي على كيفية العناية السليمة ببشرتك في الخريف

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مصراوي Masrawy

تعرفي على كيفية العناية السليمة ببشرتك في الخريف

08:35 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

تعرفي على كيفية العناية السليمة ببشرتك في الخريف

تعرفي على كيفية العناية السليمة ببشرتك في الخريف

 (د ب أ) -

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تتعرض خلال فصلي الخريف والشتاء لعوامل إجهاد تتسبب في جفافها، مثل البرودة وهواء المدفأة الجاف. 

ولحماية البشرة من الجفاف توصي هوبر باستخدام كريمات عناية ذات محتوى عال من ؛ حيث إنها تحل محل طبقة الحماية الطبيعية أو تدعمها، مما يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا يشع نضارة وحيوية وملمسا مخمليا.

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مصراوي Masrawy

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