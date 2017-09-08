بالصور.. رعب بين أهالى كفر الشيخ بسبب اشتعال النيران في المنازل بدون أسباب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الرعب والفزع على أهالى قرية أبوعيسى، التابعة للوحدة المحلية لقرية البلاصى بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ، إثر اشتعال النيران، فى بعض منازل المواطنين، بدون أسباب، ما أدى إلى هجرهم منازلهم، واللجوء إلى الساحات الخالية، ليقيموا فيها فى ظل اشتعال النيران، وتجدد اشتعالها بين الحين واللحظة.

بدأ أهالى المتضررين، جراء اشتعال هذه النيران الاستعانة بالشيوخ، وما يطلق عليهم معالجين بالقرآن والسنة، لمعرفة أسباب اشتعال النيران، وكيفية علاج ذلك، وسط ترديد، عبارات وخرافات على السنة الأهالى المتضررين، وعددًا من أهالى القرية، إن منازل هؤلاء الذين اشتعلت النيران فيها، يسكنها الأشباح، والجن.

وكان مواطنون يقيمون بقرية أبوعيسى، لجأوا إلى مركز شرطة سيدى سالم، بشأن اشتعال النيران بمنازلهم الكائنة بتلك القرية، وتجددها بين الحين والآخر، فى هذه المنازل، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، مدعين بما أسموه بأن الجن هو من يشعل تلك النيران، فيما حرر مواطنون لبلاغين يروون فيهما تلك الأحداث.

يذكر أن أهالى قرية أبوعيسى، التابعة لمركز سيدى سالم، تعد القرية الثانية على مستوى هذا المركز، تشعل فيها النيران بمنازل الأهالى، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، بعد مجمع بسطويسى بقرية فدان الفقى، التابعة لنفس المركز، والتى اشتعلت فيها النيران أيضا.