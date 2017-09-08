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هيئة المسح الجيولوجي: زلزال بقوة 8 درجات قرب ساحل المكسيك

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مصراوي Masrawy

هيئة المسح الجيولوجي: زلزال بقوة 8 درجات قرب ساحل المكسيك

08:04 ص الجمعة 08 سبتمبر 2017

هيئة المسح الجيولوجي: زلزال بقوة 8 درجات قرب ساحل المكسيك

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أن زلزالا بقوة 8 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل المكسيك.

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مصراوي Masrawy

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